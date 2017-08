Trump: opioidkrisen ett nationellt nödläge

En knarkhund i Massachusets övar. Opioiden fentanyl är dödlig för hundarna och därför har hundförarna numera med sig med sig naloxone, ett motgift som kan användas när någon tagit en överdos. Arkivbild Foto: Charles Krupa/ AP/ TT

President Donald Trump kommer att utlysa nationellt nödläge vad gäller opioidkrisen i USA. En första rapport från en narkotikakommission som Trump tillsatt larmar om att runt 142 människor dör i överdoser varje dag.

Trump lovar att intensifiera regeringens insatser för att bekämpa det utbredda missbruket.

– Det är ett nationellt nödläge. Vi kommer att använda mycket tid, ansträngningar och pengar åt opioidkrisen, sade han vid en kort pressträff vid sin golfbana i New Jersey på torsdagen.

Heroin och receptbelagda smärtstillande läkemedel ledde till 60 000 dödliga överdoser 2016 – en ökning med 19 procent jämfört med året före, enligt en uppskattning sammanställd av The New York Times. Narkotikaöverdoser är därmed den vanligaste dödsorsaken för amerikaner under 50 år och opioider anses vara en starkt bidragande orsak till den kraftiga ökningen.