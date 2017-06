Trump om Qatar: Mina möten ger effekt

Donald Trump skriver på Twitter att hans möte med ledare för muslimska länder i Saudiarabien nu börjar ge effekt.

”De sade att de kommer att anta en tuff hållning mot finansiering av extremism, och att alla spår pekar mot Qatar”, skriver presidenten och tillägger:

”Kanske kommer detta att innebära begynnelsen av slutet för terrorismens fasor.”

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding...