Kaiser Wilhelm II visiting the Dardanelles fortifications in 1915. Kaiser, 2nd from left, walks with generals of his Turkish allies. Foto: Courtesy Everett Collection

Brittiska The Spectator bjuder alltid på intressant, ofta utmanande läsning.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Andrew J. Bacevich, amerikansk tidigare militär och numera författare mm, skriver om likheterna mellan Tysklands siste kejsare, Wilhelm II, och Donald Trump,

Och likheterna är onekligen slående.

Annons X

Wilhelm was the last monarch to rule Germany was in no small measure due to his own folly. When he assumed the throne in 1888, Germany had already emerged as a great power and proud possessor of the world’s mightiest army.(---) Wilhelm knew nothing of statecraft. A gambler and an opportunist, he lacked prudence. ‘He knew how to make the gestures, to utter the word, to strike the attitudes in the imperial style,’ Churchill wrote in profiling the Kaiser. ‘He could stamp and snort’ but he possessed neither character nor consistency nor foresight. His modus operandi was to raise a ruckus and to see what might happen. Impulse took precedence over calculation. In the long run-up to the war of 1914-1918, the Kaiser’s penchant for recklessness was on full display.

Att Wilhelm blev Tysklands siste monark berodde i hög grad på hans egen dårskap. När han tillträdde tronen 1888 var Tyskland en stormakt med världensns mäktigaste armé. Men Wilhelm visste ingenting om statskonst . Han var en spelare och opportunist som saknade förmåga att förutse vad som skulle ske. Han visste hur man skapade uppmärksamhet och hur han skulle uppträda som kejsare. Churchill skrev i om kejsaren: ’Han kunde stampa med foten och fnysa’ men han saknade karaktär, konsistens och framsynthet. Hans modus operandi var att skapa oreda för att sedan se vad som hände. Impulser var viktigare än beräkning. I det långa upptakten till kriget 1914-1918, visade kejsaren upp sin vårdslöshet i stor skala.

USA saknar idag såväl utrikespolitik som säkerhetspolitik - allt handlar om presidentens oförutsägbara tweets efter att han kollat FOX NEWS på morgonen.

Stäng PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar. Jag godkänner SvD:s användarvillkor samt SvD:s personuppgiftspolicy. Anmäl dig här

Viktigaste skillnaden är att kejsaren inte hade tillgång till Twitter.