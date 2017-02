Här vilseför han sin publik Foto: Chris O'Meara

Nyss skrev Donald Trump på Twitter:

Donald J. Trump ‏@realDonaldTrump

Give the public a break - The FAKE NEWS media is trying to say that large scale immigration in Sweden is working out just beautifully. NOT!

Det har han ju rätt i.

Men han hade inte fått all negativ publicitet om han i sitt tal i Florida sagt detta och inte blandat ihop den frågan med terroristdåd i Nice och Paris.

Faktakoll är ju dock inte det som fört honom till Vita huset.