Den nordkoreanska härskarfamiljen

Nate Silver sammanfattar läget väl på Twitter:

Ledare

No idea what the right military strategy is in North Korea, but I worry that Trump might think it's good politics to provoke a conflict.

Jag har ingen aning om vilken den rätta militära Nordkoreastrategin är men jag är orolig över att Trump tror att det är god politik att provocera en konflikt.

När jag bodde i USA några månader i vintras var ett av de vanligaste diskussionsämnena med mina amerikanska vänner vad gällde Trump just frågan om han kommer hamna i en politisk situation där ett nytt storkrig ter sig som bästa alternativet för hans opinionssiffror.