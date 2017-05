Tuffare för Lincoln Foto: Alexander Gardner

Peggy Noonan, mycket respekterad konservativ kommentator i Wal Street Journal, är i sin krönika i dag djupt oroad över det politiska läget i landet.

Under valrörelsen föra våren visade hon sig positiv och ganska förväntansfull till Trump som president. Inte längre.

Hennes kritik riktas nu i första hand mot presidenten som i veckan i ett tal hävdade att ingen amerikansk politiker någonsin behandlas så orättvist som han:

“No politician in history, and I say this with great surety, has been treated worse or more unfairly.”

Noonan påpekar att Abraham Lincoln hade enorm politiska problem och kritiserades oändligt mycket hårdare än Trump - innan han blev mördad:

Actually Lincoln got secession, civil war and a daily pounding from an abolitionist press that thought he didn’t go far enough and moderates who slammed his brutalist pursuit of victory. Then someone shot him in the head. So he had his challenges.

Hon konstaterar att ingen vettig människa vill arbeta för Trump i Vita huset vilket gör att kvaliteten på de som arbetar där är mycket låg.

Hon manar den republikanska kongressledningen att tala klarspråk med presidenten.

It would be good if top Hill Republicans went en masse to the president and said: “Stop it. Clean up your act. Shut your mouth. Do your job. Stop tweeting. Stop seething. Stop wasting time. You lost the thread and don’t even know what you were elected to do anymore. Get a grip. Grow up and look at the terrain, see it for what it is. We have limited time. Every day you undercut yourself, you undercut us. More important, you keep from happening the good policy things we could have done together. If you don’t grow up fast, you’ll wind up abandoned and alone. Act like a president or leave the presidency.”

Bli president eller avgå.

Jag tror inte Donald Trump kommer att lyssna.