Swedish Prime Minister Stefan Lofven, left, shakes hands for the cameras with Iranian President Hassan Rouhani, during the official arrival ceremony, at the Saadabad Palace in Tehran, Iran, Saturday, Feb. 11, 2017. Foto: Ebrahim Noroozi

Varför är Donald Trump motståndaren till det avtal som Kina, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland och USA ingått med Iran?

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Paul Waldman pekar i Washington Post på den enda för Trump viktiga förklaringen, nämligen att det var hans företrädare som var med och slöt avtalet:

We all know the real reason Trump wants to walk away from the nuclear accord. It isn’t because Iran is violating the terms, because it isn’t. It isn’t because the terms were terribly unfair to the United States, because they weren’t. It isn’t because Iran is doing things outside the agreement that we don’t like, because those actions exist outside the agreement. It’s because Trump is a petulant man-baby who believes that anything that has Barack Obama’s name on it has to be destroyed, no matter the consequences.

Att förstöra allt som Barack Obama gjorde under sina åtta år är Trumps mest uppenbara politiska mål.

I bilden finns säkert också att Trump tvangs be om ursäkt för sin absurda men mångåriga kampanj för att bevisa att Obama inte var född i USA och således inte kunde bli vald till president. (För att undvika att den nya staten skulle få en president som var född i England skrevs nämligen det kravet in i författningen 1789.)

Om Iranavtalet skriver New Yorker att avtalet gillas av de övriga länder som ingick det.

De diplomater som förhandlade skrev igår i New York Times om avtalet:

If he really wants to back out of the deal, Mr. Trump should say so. But then he owes it to the American people to explain how he would block Iran from developing a nuclear weapon, curb its destabilizing behavior in the region, and prevent all the other calamitous consequences of his unilateralism. And fantasy scenarios where we get everything — and Iran gives up everything — will not suffice.

I korthet säger de att Trump lever i en fantasivärld och att han inte skulle kunna förklara för det amerikanska folket varför han skulle säga upp avtalet.

Vad som kommer att hända är det dock ingen som vet.