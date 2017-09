Prinsessan Estelles i Karl XI vagga vid mottagningen på Stockholms slott efter dopceremonin. Karl XI var den mest prominente svenske merkantilisten. Foto: Anders Wiklund

Det är inte bara president Donald Trump som lider av vanföreställningar om frihandeln. Det finns runt presidenten en krets rådgivare som också är övertygade om.

Deras föreställningsvärld har gamla anor.

Wikipedia berättar:

Merkantilism (av latin mercari, idka handel) är en samlande beteckning på ekonomiska idéer vars gemensamma drag är att välstånd bygger på ackumulation av ekonomiska tillgångar. Detta sker främst genom att upprätthålla ett överskott i utrikeshandeln, vilket möjliggör en ackumulation av ädla metaller. Merkantilism var den ledande ekonomiska teorin i Europa från tidigmodern tid på 1500-talet till slutet av 1700-talet.

I Vanity Fair söker Michael Kinsley återupprätta 1800-talsekonomen Henry George som bl a förklarat frihandeln med denna pedagogiska bild:

You wouldn’t fill your harbor with rocks to keep out goods your citizens want to buy, would you? Well, that’s what you’re doing when you slap tariffs on imports.

Merkantilismen är också dålig geopolitik, vilket den förre Världsbankschefen och republikanen Robert Zoellick påpekar idag. Han är med all rätta upprörd över att presidenten härom dagen aktualiserade att säga upp frihandelsavtalet mellan USA och Sydkorea.

Kombinationen av att Trump drog tillbaka USA från den asiatiska frihandelsavtalet Trans-Pasific Partnership och attacken mot avtalet med Sydkorea visar, skriver han, att USA inte längre är att lita på.

Vad är det som försiggår i Trumps och hans rådgivares hjärnor. Jo det är samma föreställning som de gamla merkantilisterna hade, nämligen att överskott i utrikeshandeln är det helt centrala måttet på ekonomisk framgång.

Zoellick förklarar:

Mr. Trump wants to reverse bilateral trade deficits, which he views as “losing.” In reality, trade deficits with other countries reflect a mix of relative growth rates, differential production advantages, supply chains, savings and investment, and currency exchange rates. The U.S. has a trade surplus with Australia, which has a surplus with China, which has a surplus with the U.S.—each reflecting comparative advantages. I have a “deficit” with my local supermarket, but I offset what I owe by earning money elsewhere, not by stocking shelves at night to pay for my groceries.

(Trump vill återställa bilaterala handelsunderskott, vilket han anser vara "förlorande". I verkligheten återspeglar handelsunderskott med andra länder en blandning av relativa tillväxttal, olika produktionsfördelar, försörjningskedjor, besparingar och investeringar och valutakurser. USA har ett handelsöverskott med Australien, vilket har ett överskott med Kina, vilket har ett överskott med USA- varje återspeglande komparativa fördelar. Jag har ett "underskott" med min lokala stormarknad, men jag kompenserar vad jag är skyldig genom att tjäna pengar någon annanstans, inte genom att lagra hyllor på natten för att betala för min mat.)

Tror ni presidenten förstår? Inte en chans. Trump har odlat sin merkantilistiska vanföreställning i decennier. Han är inte en intellektuell person, har tittar mest på TV och läser knappast Wall Street Journal.

Frågan är egentligen bara om kongressen ska utnyttja sin makt för att undvika alltför katastrofala galenskaper.

Vi får se.