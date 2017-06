London idag Foto: Dominic Lipinski

Donald Trump drev under hela sin valkamp förra året en hård agitation mot alla muslimer.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Efter det senaste terrordådet i London meddelande han följande på twitter:

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don’t get smart it will only get worse.

Annons X

Vad är det då som Trump nu anser vara “smart” ? Jo åter gäller det inreseförbudet för invånare i (tidigare sju nu) sex sju muslimska länder (Iran, Somalia, Sudan, Jemen, Syrien och Libyen ) – ett förbud som hittills domstolarna ansett strida mot den amerikanska författningens förbud mot diskriminering av religiösa trosuppfattningar.

Irak har tagits bort från Trumps första förbudslista.

Nu ska USAs högsta domstol pröva inreseförbundet.

Vad är det då som är politiskt korrekt?

Det som Trump nu verkar ha glömt bort är att han helt nyligen var i Saudiarabien (som inte står på listan över förbjudna länder) och utlovade en med där närvarande muslimska statschefer enad kamp mot terrorism.

Där handlade det alltså inte om att konfrontera alla muslimer.

Alltså: ett budskap på hemmaplan (skrämma upp medborgarna för alla muslimer) och på bortplan ett helt annat budskap.

Ja inte är Trump politiskt korrekt men han är verkligen allt annat än respektingivande.