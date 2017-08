Olympia Peloponnesos-museet. I mitten Zeus, till vänster Oinomaos, och till höger Pelopos Foto: Björn Larsson Ask

När jag en gång i tiden tog studenten som helklassiker i Helsingborg så var jag mycket glad över åren med grekisk och romersk historia och litteratur. Att ”de gamla grekerna” skulle fortsätta att spela en viktig roll i analysen av samtidspolitiken föresvävade mig knappast.

Men så är det.

Just nu är det helt centrala geopolitiska begreppet Thukydides fälla. Ambassadör Börje Ljunggren skrev om detta Under strecket

Under åren 431–403 f Kr härjades det antika Grekland av det peloponnesiska kriget. Tillsammans hade Sparta och Aten ett halvsekel före krigsutbrottet drivit ut ­perserna och därefter sinsemellan ingått ett fredsavtal, men nu drevs de ändå in i ett förödande krig mot varandra.

Den grekiske historikern Thukydides var under en tid en av befälhavarna i atenarnas flotta, men levde sedan ett tjugotal år i exil och skaffade sig en allsidig bild av kriget och dess orsaker. Han såg hur makt och maktanspråk präglade beteenden och författade sin ”Historia om det peloponnesiska kriget”, betraktat som det första analytiskt präglade historiska arbetet.

Thukydides huvudtes var att det 27-åriga kriget var en följd av den misstro som Atens uppgång innebar för Sparta – en uppstigande makt utmanade en etablerad makt. Det var, konstaterade han, ”Atens uppgång och den fruktan som den ingöt hos Sparta som gjorde kriget oundvikligt”. Prestige, fruktan och egenintresse är nyckelord i Thukydides analys.

Denna fälla är nu ett globalt diskussionsämne bland annat med utgångspunkt från Harvardprofessorn Graham Allisons bok ”Destined for war: Can ­America and China escape Thucydides trap?”

Kina vill, ­konstaterar Allison, ”återta sin rättmätiga plats” och USA befinner sig, menar han, i ett tillstånd av förnekelse vad gäller Kinas omvandling från ett agrart bakvatten till ”den största aktören i världshistorien”. Att en 5 000-årig civilisation med 1,4 miljarder in­vånare återtar sin betydande ställning i världen är, understryker han, ”inte ett problem som kan fixas, utan ett nytt sakläge”.

(--)

Xi Jinping har vid flera tillfällen refererat till Thukydides fälla. Då Allison år 2013 i Peking deltog i ett samtal med Xi förklarade Xi att ”vi måste alla samarbeta för att undvika Thukydides fälla”. Kinas uppgång var, försäkrade han, till sin natur fredlig. Xis visioner för Kina är sam­tidigt omvälvande. Kinas tid har kommit! Satsningar på nya sidenvägar till lands och till havs är en av symbolerna.

Allison konstaterar i sitt förord att det är svårt att tänka sig bättre rollfigurer i ett Hollywooddrama än Xi och Trump. De är två vitt skilda aktörer – Trump en oförutsägbar narcissist och Xi en makthavare som tillbringat sitt liv på olika poster i partistaten, och de tio senaste åren i dess allra högsta ledning – men båda med en dröm om storhet och övertygelse om den egna rollens centrala betydelse. I sin ohämmade framfart har Trump ironiskt nog snarare gjort Kina än USA ”great again”.

President Trumps kritik av kinesisk politik lyfter just nu fram frågor som intellektuella rättigheter, men det är ganska klart att han i grunden ser ett helt annat hot, nämligen Kinas växande roll som världens på sikt kanske helt dominerande ekonomiska stormakt, mäktigare än USA.

Jag tror att det är i ljuset av detta som man ska se Trumps stora intresse för en geopolitisk allians med Ryssland – en allians som skulle omfatta både Mellanöstern och Kina.

Det som gör framtiden så svårbedömd är Donald Trumps personlighet.

Johan Ingerö använder i en artikel idag grekisk mytologi för att förklara denna.

Donald Trumps presidentskap påminner allt mer om Faethon i den grekiska mytologin. Faethon var en övermodig ung man som var son till solguden Helios. Hans vänner trodde emellertid inte på att han var Helios son, och för att återupprätta sin heder sökte Faethon upp sin far och bad honom bevisa deras släktskap för hela världen. Helios lovade att göra detta, och lät Faethon bestämma hur det skulle ske. Sonen bad då att få låna sin fars solvagn för en dag, för att själv få köra den över himlavalvet. Helios bad förtvivlat Faethon att välja en annan metod, och varnade för hur enormt farlig hans önskan var. Men Faethon vägrade lyssna, och Helios var bunden av sitt löfte. Under ritten över himlavalvet förlorade Faethon snabbt kontroll över vagnen, som sjönk allt närmare Jorden och hotade bränna sönder den. För att rädda världen tvingades åskguden Zeus slunga en blixt mot Faethon och döda honom. Sensmoralen är uppenbar – stor makt kräver stor kontroll.

I Ingerös bild av Trumps öde är det den amerikanska kongressen som är Zeus. Kongressen har makten att avsätta presidenten.

Ingerö skriver om Trumps vildsinta utfall åt olika håll:

Det på sikt större problemet är att Donald Trump nu så tydligt har visat omvärlden – inte CNN, Washington Post och New York Times, utan Kina, Ryssland och Nordkorea – hur han reagerar under press. Det talas ibland om att politiker är för tråkiga. Men alternativet är ofta just detta, alltså politiker som kliver utanför sitt ämbete, som blottar sig själva och därmed även det land de företräder. Det må vara en sak när det handlar om Zimbabwe eller Filippinerna, men när det gäller världens enda supermakt blir insatsen betydligt högre.

Doland Trumps psyke gör honom högst olämplig som USAs president. Han tycks oförmögen att agera med eftertanke och med omtanke om något annat än hans ego.