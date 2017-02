Trump: ”Obama ligger bakom de politiska protesterna”

Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP

I en intervju med Fox News program Fox & Friends som sändes under tisdagen sa president Donald Trump att han tror att Barack Obama och hans folk ligger bakom de politiska protester som synts runt om i USA. Han tror dessutom att det är Obamas anhängare som ligger bakom de omskrivna läckorna i Vita huset.

– Jag förstår att det är politik. Och att det antagligen kommer att fortsätta.

Trump säger sig också förstå varför protesterna och läckorna sker.

– Jag förändrar saker som Obama ville göra. Jag är tuffare när det handlar om att deportera människor som lever olagligt i landet, sade presidenten.

Samtidigt förnekade Trump att det pågår en process i Vita huset för att hitta de personer som läckt och där pressekreteraren Sean Spicer bland annat ska ha satt in ett snabbmöte efter att detaljer om ett planerat möte läckt ut. Spicer ska dessutom ha undersökt telefoner hos Vita huset-anställda för att kontrollera så att de anställda inte läckt.

– Jag skulle hanterat det på ett annan sätt. Men Sean gjorde på sitt sätt och det är okej för mig.

Trump la också till:

– Sean Spicer är en bra människa.

Flera tjänster inom Vita husets administration är fortfarande inte tillsatta fem veckor efter att Donald Trump svors in som president. Till Fox & Friends säger Trump att han inte heller kommer att tillsätta alla platser.

– Vad ska alla de personer göra. Vi behöver inte alla de tjänsterna.

I intervjun kommenterade presidenten också landets nya immigrationspolicy och sa att hans plan för att inte släppa in, och utvisa, kriminella illegala invandrare inte kommunicerades tillräckligt väl.

– Och kanske är det mitt fel, sa Trump och gav sig själv ett C eller C plus i kommunikation. Ett betyg som på många amerikanska lärosäten är det lägsta för att få godkänt.