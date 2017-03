Trump mötte 30 män för att diskutera kvinnofrågor

En bild av ett Vita Huset-möte med kongressledamöter, där den nya hälsovårdsreformen skulle diskuteras, vilket inkluderade graviditet och mödravård, visar 25 män som diskuterar reformerna – men inga kvinnor.

Ännu fler män är synliga i bildens periferi, som delades på Twitter av vice-president Mike Pence.

En av de första att reagera var den demokratiska senatorn Patty Murray, som ironiskt kommenterade bilden.

Women’s health charity Planned Parenthood pekade ut denna märklighet, och skrev på Twitter: ”Här är bilden på ledarna som förhandlar om preventivmedel, mödravård och abort. Märker du något?”

