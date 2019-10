Trump lovar ny mur – i Colorado

President Donald Trump har utlovat ett nytt murbygge, den här gången omkring 70 mil från den mexikanska gränsen, rapporterar medier i USA.

– Vi bygger en mur vid gränsen i New Mexico och vi bygger en mur i Colorado. Vi bygger en vacker mur, en riktigt hög som verkligen fungerar och som man varken kommer över eller under. Och vi bygger en mur i Texas. Vi bygger inte någon mur i Kansas, men de kommer att gynnas av de murar som jag precis har nämnt, sade presidenten under ett tal på en gas- och oljekonferens i Pittsburgh.