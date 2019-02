Trump talar till amerikanska folket på tisdag kväll stående några meter från Nancy Pelosi, representanthusets demokratiska talman som helt sonika ställde in presidentens ”State of the Union”-tal för ett par veckor sedan under det rekordlånga budgetbråket.

Nu, med staten tillfälligt öppen igen (men utan de utlovade miljarderna till en Mexikomur), måste Trump reparera den opinionsmässiga skadan som bråket orsakat honom.