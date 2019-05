Trump: Kina får ett sämre avtal när jag vinner 2020

USA har höjt tullarna för fler kinesiska varor och Donald Trump har kallat kineserna för ”överkörda” på Twitter. Ändå är Kina försiktigt optimistiskt om handelsförhandlingarna med USA. Toppförhandlaren Liu He säger att länderna har kommit överens om ytterligare samtal i Peking, skriver Reuters.

Sent igår kväll twittrade den amerikanske presidenten att Kina känner sig så överkörda att de överväger att vänta in presidentvalet 2020 i hopp om att en demokratisk kandidat tar hem segern. ”Det enda problemet är att de vet att jag vinner”, skrev Trump och fortsatte: ”och avtalet kommer bli mycket värre för dem om de ska förhandla under min andra mandatperiod. Det skulle vara klokt av dem att agera nu, även om jag älskar att samla in STORA TULLAR!”.