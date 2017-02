Nästan två miljoner vill att Trump inte ska bjudas in

Theresa Mays löfte om att bjuda in Donald Trump har väckt starka reaktioner i Storbritannien. Under måndagen protesterade många utanför parlamentet där Trumps eventuella inbjudan debatterades. Foto: Yui Mok/Matt Dunham/AP

Labourparlamentarikern Paul Flynn förberedde sig inför parlamentets andra debatt om Donald Trump genom att läsa den amerikanska presidents bok ”Art of the Deal”. I en artikel på webbsidan Politics Home skriver Flynn ”jag citerar presidenten – ibland är de bästa investeringarna de man låter bli att göra”. I parlamentet gick han ännu längre.

– Han må ha mycket makt, men presidentens intellekt är på samma nivå som en protozoas.

Donald Trump har fått många britter att se rött. För drygt ett år sedan debatterade parlamentet en första namninsamling mot den dåvarande presidentkandidaten. Då ville över en halv miljon bannlysa Trump från att besöka Storbritannien.

Ett år senare hålls ungefär samma debatt i Westminster Hall. Men utanför parlamentshusen såg det annorlunda ut. Tusentals anti-Trump demonstranter skrek sig hesa så att deras ”Dump Trump” hördes ända in i parlamentet. Kändisar, aktivister och gröna politiker talade på en scen som pryddes med banderollen ”Stop Trump”. Protester hölls också i andra städer i Storbritannien

Demonstranterna är upprörda över att Storbritanniens premiärminister Theresa May gett Donald Trump en ovanlig ära. May var den första världsledaren som träffade Trump i Vita huset. Hon passade samtidigt på att bjuda in honom till ett fullt statsbesök. Brittiska politiska kommentatorer debatterar fortfarande om det var ett naivt eller ett smart drag.

Orsaken till den hastiga inbjudan anses av en del inom den brittiska presskåren vara Nigel Farage. Statsbesöket diskuterades enligt the Guardian på 10 Downing Street efter att den före detta UKIP-ledaren fotograferats utanför den blivande amerikanska presidentens gyllene hiss i november.

Farage träffade Donald Trump före May eller någon av hennes representanter. Det kunde innebära problem för en regering som ville knyta sina egna band till Washington och som räknat med ett starkt särskilt förhållande under brexitförhandlingarna.

En källa i regeringen uppger till the Sunday Times att drottningenen var Theresa Mays trumfkort. Löftet om ett besök till Windsor Castle kunde få presidenten att gå med på ett tidigt möte.

Regeringen har gjort klart att statsbesöket blir av, trots protester och debatten i parlamentet. Men kontroversiella statsbesök blir ofta dyra. Enligt BBC kostade polisbevakningen av George W Bush besök år 2003 skattebetalarna 55 miljoner kronor på grund av de väntade demonstrationerna.

Enligt uppgifter i de brittiska medierna har planerna för Donald Trumps statsbesök därför anpassats för att undvika områden där han kunde stöta på stora protester.

Men statsbesöket splittrar också de konservativa. Underhusets talman John Bercow har satt sin egen karriär i hetluften och sagt att Trump inte ska få tala i Westminster. En del av Bercows partikollegor kräver nu hans avgång.

För att undvika både gräl och pinsamma bortförklaringar är planen, enligt uppgifter i the Guardian, att bjuda in den amerikanska presidenten på sommaren eller tidigt på hösten då parlamentet har ledigt. En möjlighet är att Donald Trump besöker drottningen på hennes sommarresidens Balmoral. Tidningen the Independent uppger att den amerikanska presidenten önskat att få spela en runda golf på Balmoral med drottningen som publik.