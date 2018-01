Trump i tal till nationen: Guantanamo förblir öppet

NEW YORK Donald Trumps första State of the Union-tal var en chans för presidenten att peka ut riktningen för vad han vill åstadkomma under året. På tisdagen var det en samlad Trump som ställde sig vid podiet i representanthuset. Han tycktes hålla sig till manus och manade i stora delar till enighet, Samtidigt målade han på nytt upp immigranter som brottslingar.

Den största nyheten i talet var att Trump vill riva upp Barack Obamas beslut att stänga militärbasen Guantanamo som används som ett fängelse för misstänkta terrorister. Fängelset har fått hård kritik för att vara rättosäkerhet eftersom intagna suttit i över 15 år utan rättslig prövning. Obama beslutade att stänga basen men lyckades aldrig. Nu drar Trump tillbaka beslutet.