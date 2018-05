NEW YORK Beslutet har kallats det största utrikespolitiska vägvalet hittills under Trumps presidentskap. Trump annonserade på tisdagen att USA återinför sanktioner mot Iran och därmed lämnar det internationella kärnenergiavtalet som slöts under Barack Obama.

– Vi kommer införa den högsta nivån av sanktioner mot den iranska regimen, sa Trump och hotade med konsekvenser för länder som inte följer USA:s sanktioner.