Trump hotar sparkade FBI-chefen i ny tweet

Sin vana trogen skickade president Trump ut en lång rad twittermeddelanden när han vaknade i morse. Och det verkar vara en minst sagt irriterad Donald Trump som hamrar iväg på telefonen.

På mindre än en halvtimme hann Trump klaga på ”fake media” som enligt honom ”arbetar övertid”, och dessutom fråga sig själv om han inte skulle ställa in alla presskonferenser och istället skicka ut skriftliga svar så att journalisterna inte kan rapportera fel.

Men så vid halvniotiden på morgonen, Trumps tid, så kom ett meddelande som nog fick många att sätta i halsen:

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!