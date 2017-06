Trump hindrar den med fästmö att resa in i landet

USA:s president Donald Trump. Foto: Susan Walsh/TT

NEW YORK Efter att Högsta domstolen på måndagen gav Trump-administrationen rätt att delvis införa sitt inreseförbud i väntan på prövning var jurister förbryllade. I domen fastslogs ett undantag: inreseförbudet gäller inte utländska medborgare som har ”ett trovärdigt anspråk på att ha en ”bona fide”-relation med en person eller en enhet i USA”.

Den som är förlovad med någon i USA får inte komma in under den tid som inreseförbudet gäller.

”Bona fide” betyder att något är verkligt, sant och inte avsett för att lura någon och jurister har väntat på Trump-administrationens tolkning av detta innebär i praktiken. Delar av myndigheternas riktlinjer läckte på torsdagen ut i medier. I informationen som har skickats till ambassader sätter Trump-administrationen gränser för vem som ska tillåtas resa in i USA:

Den som har en förälder, ett syskon (även styvsyskon och halvsyskon), ett barn, en maka/make, svärson/svärdotter eller svärmor/svärfar i USA har enligt myndigheterna en ”bona fide”-relation. Den som är förlovad med någon i USA får däremot inte komma in under den tid som inreseförbudet gäller. Det får inte heller den som har barnbarn, svåger/svägerska, kusiner, en farmor/farfar, moster/morbror eller en farbror/faster i USA.

Medborgarrättsorganisationen ACLU kritiserade på torsdagen riktlinjerna som organisationen menar godtyckligt värdesätter olika familjerelationer.

Efter domstolens beslut har jurister förutom oklarheterna kring familjerelationer ifrågasatt vad som kan ses som ”en enhet”. Immigrationsjurister menar att de flyktingar som har kontakt med en hjälporganisation som placerar dem i USA ska anses ha en relation med organisationen som berättigar inresa. Det slår nu riktlinjerna från utrikesdepartementet och departementet för inrikes säkerhet ner på.

Alla som har ett visum eller ett arbetstillstånd kommer att släppas in.

Det breda tolkningsutrymmet har också väckt frågan om en betald hotellbokning på ett amerikanskt hotell utgör en dokumenterad avtalsrelation med en enhet i USA. Det accepteras dock inte av myndigheterna som menar att, ”en enhet”, ska handla om ett jobb, en föreläsning som personen är inbjuden att hålla i USA eller en utbildning som personen är antagen till.

Myndigheternas riktlinjer i sin helhet väntas presenteras under torsdagen och Trump-administrationen räknar med att börja neka inresor redan under kvällen. Det innebär att människor från Jemen, Sudan, Iran, Somalia, Syrien och Libyen nekas inresa i 90 dagar om de inte ingår i undantaget. Flyktingar utanför undantaget nekas inresa i 120 dagar. Alla som har ett visum eller ett arbetstillstånd kommer att släppas in.

Inreseförbudet i sin helhet kommer prövas av Högsta domstolen i höst. De nio domarna var eniga kring det tillfälliga beslutet men domare Clarence Thomas uttryckte oro över domstolens otydlighet. I domslutet skriver han att, ”kompromissen öppnar för en flod av rättsprocesser tills fallet är avgjort”.