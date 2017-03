Gillian Tett skriver i FT idag Foto: Frank Augstein

Ibland får jag mejl från läsare som tycker att jag inte bara borde skriva negativt om USAs 45e president utan skulle upplysa läsekretsen om att han ibland har rätt.

Jag är övertygad om att utfallet av presidentvalet är och förblir ett elände för både USA och världen.

Vad som kommer att komma vet jag inte, men jag har inga positiva förhoppningar.

Som Maureen Dowd skriver i New York Times idag apropå presidentens tal till kongressen:

People were relieved at Calm Trump. But really, that’s more potentially dangerous because if he learns how to behave in a more measured, charming way on the surface, he can put a disarming face on harsh policies or duplicitous practices.

Trump är farligare när han tycks normal är hennes dom. Jag tror Dowd har rätt.

Men när jag läser Gillian Tetts krönika i helgutgåvan av Financial Times (ft.com) så pekar hon på att Trump i sin valkampanj till skillnad från Hillary Clinton faktiskt lyfte fram ett stort, amerikanskt samhällsproblem: opiatepidemin.

90 amerikaner dör varje dag (statistiskt sett) av överdoser av opiater - vanligtvis läkarförskrivna s k lugnande/smärtstillande medel.

Tett skriver att legalisering av marijuana skulle vara ett sätt att få bukt med opiatdöden.

Vad jag förstår har vi i Sverige ingen motsvarighet till den amerikanska opiatepidemin och det beror på att restriktionerna för utskrivning av dessa medel är hårda. Enligt Tett motarbetar den mäktiga amerikanska läkemedelsindustrin sådana restriktioner.

Kommer Trump som president att göra något? Det tycks mig högst osäkert. Trump använde opiatepidemin som bevis på hur USA är på väg utför, dvs som argument för att han skulle ”make America great again”,

Nu har han makten.

Till bilden hör att opiatdödligheten är särskilt stor bland vita arbetslösa män - dvs en grupp som annars sällan uppmärksammas i amerikansk debatt som en problempopulation.