Några veckor efter att Trump installerats som president den 20 januari 2017 kunde man läsa en artikel i The New York Times med rubriken ”Has Trump stolen philosophy’s critical tools?”. Författaren var en litteraturvetare, Casey Williams, som oroade sig för hur förespråkare av postmodernism skulle kunna bemöta Trumps lösa förhållande till sanningen. De senaste decennierna, skriver hon, har postmoderna tänkare inom humaniora och samhällsvetenskap hävdat att fakta och sanning är sociala konstruktioner och argumenterat för att det inte finns någon objektiv kunskap. Hur ska dessa tänkare kunna bemöta Trump?

Williams avvisar tanken att kritisera Trump genom att falla tillbaka på tron på objektivitet och sanning, och föreslår i stället att man som postmodernist bör argumentera för att även om alla fakta är sociala konstruktioner så är de inte alla skapade lika. Den kritiska metoden, menar hon, kan användas för att ifrågasätta Trumps version av verkligheten: ”Vi ska inte fråga oss om ett uttalande är sant eller falskt, utan varför det gjordes och vilka effekter som uppstår när människor tror att det är sant. Att uppmärksamma hur kunskap skapas och används kan hjälpa oss att hålla ledare som Trump till svars för vad de säger.”