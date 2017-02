Trump hånas – som om han var åtta år

Foto: Skärmdump

The Daily Show kan beskrivas som ett politisk satirprogram och gjordes känt av amerikanska komikern John Stewart som var programledare mellan 1999 och 2015. Sedan dess är det sydafrikanen Trevor Noah som tagit över rodret för showen. Noahs är en uttalad kritiker av USA:s nya president Donald Trump, och programmet bedriver just nu öppet en kampanj mot Vita huset.

Bland annat driver man med presidentens egensinniga sätt att twittra. Donald Trump har gjort sig känd som en politiker som använder Twitter för att sprida och skapa opinion om sin politik. Och inte sällan uppfattas presidentens meddelanden på det sociala nätverket som burdusa och ogenomtänkta.

Trevor Noah leder satiriska pratprogrammet The Daily Show. Foto: Evan Agostini/AP

The Daily Show anser att detta beteende är barnsligt och har därför skapat browser-tillägget Make Trump Tweets Eight Again, en ordlek med presidentens kampanjslogan ”Make America Great Again”.

Annons X

Foto: Skärmdump

Om man installerar tillägget i sin webbläsare så byts typsnittet på just Donald Trumps twitterkonto ut till ett barns halvt oläsliga handstil.

The Daily Show är inte det första mediet som skapat ett webbläsartillägg specifikt anpassat för Donald Trump. Sedan i december kan man ladda ned tillägget RealDonaldContext, skapat av Washington Post-journalisten Philip Bump. Detta tillägg är skapat för att ge Donald Trumps twitterutspel kontext.

Presidenten har anklagats för att medvetet sprida felaktig information och fakta utan kontext i sina tweets, men med tillägget installerat så ser man om det finns mer information om händelsen som Trump inte nämner.