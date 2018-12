Trump ger upp om Syrien och Mattis om Trump

I sitt anmärkningsvärda avskedsbrev skriver försvarsminister Jim Mattis starkt och känslosamt om USA:s beroende av vassa och hälsosamma allianser i olika delar av världen. Och förutom Nato nämner han särskilt en allians – eller snarare koalition – som det varit tyst om länge men som fortfarande existerar. Det är den som Mattis benämner The Defeat ISIS coalition men som enligt organisationens hemsida heter The Global Coalition against Daesh.