Den dagslånga sittningen i senatens justitieutskott inleddes med att Christine Blasey Ford detaljerat berättade om vad hon menar var ett våldtäktsförsök av Kavanaugh under en fest 1982, när de båda var tonåringar.

Under fyra timmar hördes Blasey Ford, psykologiprofessor från Kalifornien. Hon sade att hon är 100 procent säker på att det var Kavanaugh som tillsammans med en kamrat drog in henne i ett rum och antastade henne under en tillställning i Maryland nära Washington.