Trump försvårar satiren i "Veep"

Donald Trump har tveklöst haft inverkan på det amerikanska humorlandskapet. Sketchprogrammet Saturday night live har haft högre tittarsiffror än på flera år på grund av Alec Baldwins imitation av presidenten. Men för några veckor sedan meddelade skådespelaren att han överväger att lägga rollen på hyllan.

I början av november förra året – innan valet – berättade satirtidningen The onion för New York Times om svårigheterna med att "bevaka" valet.

Även komikern Dave Chappelle har sagt till New York Times att det är svårt att göra sig lustig över Trump på ett professionellt sätt.