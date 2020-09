Trump förnekar att han hånat döda soldater

Donald Trump påstås ha gjort den kontroversiella liknelsen inför ett inställt besök till den amerikanska militärkyrkogården Aisne-Marne utanför Paris under 2018, skriver tidskriften i en uppmärksammad artikel.

Trump hävdade att besöket ställdes in på grund av kraftigt regn som ledde till att helikoptern inte kunde flyga honom dit, samt att hans livvaktsstyrka vägrade köra honom med bil av säkerhetsskäl. Men fyra källor med förstahandsinformation om händelsen säger till The Atlantic att det egentliga skälet till att besöket ställdes in var presidentens oro för att hans frisyr skulle förstöras i regnet.