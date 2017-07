Trump firar i Paris – med skamlig kommentar

Donald Trump och Frankrikes president Emmanuel Macron deltar tillsammans vid festligheterna och ser på när både amerikanska och franska soldater marscher tillsammans på Paris gator, uppger nyhetsbyråer. Årets firande görs i dubbel bemärkelse eftersom det både är årsdagen av stormningen av Bastiljen under franska revolutionen och 100-årsdagen av att USA gick med i första världskriget.

Frankrikes nationaldag skuggas av att det är på dagen ett år sedan en tunisisk man körde in i en folkmassa i Nice i södra Frankrike, vilket resulterade i att 86 människor miste livet och över 400 skadades.

Donalds Trumps Frankrikebesök kommer efter en turné till andra europeiska länder – presidenten inledde med ett besök till Polen i förra veckan. Men hans möte med Macron sker också mot bakgrund av ansträngda relationer länderna emellan, inte minst med anledning av att USA valt att backa ur klimatavtalet som slöts i Paris förra året.

Trump själv är noga med att påpeka att relationerna mellan länderna är starka. Efter en middag i Eiffeltornet med det franska presidentparet skrev han i ett meddelande på Twitter att ”relationen till Frankrike starkare än någonsin”.

