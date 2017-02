Trumps inreseförbud får avslag: ”Vi ses i rätten”

”SEE YOU IN COURT” skrev president Donald Trump på twitter bara minuter efter beskedet att appellationsdomstolen avslagit hans begäran att få återinföra sitt inreseförbud. Domen innebär att förbudet är fortsatt fryst och människor från Jemen, Syrien, Iran, Irak, Libyen, Somalia och Sudan får resa in i USA mot Trumps vilja. Nu kan Trump ta frågan vidare till USA:s högsta domstol, Supreme Court.

I domslutet framförs bland annat att regeringen inte har ”pekat på något bevis för att någon utlänning från något utav de utpekade länderna har utfört en terroristattack i USA”.

Den aktuella domstolsprocessen kom efter att domaren James Robart, tillsatt av George Bush, stoppade inreseförbudet i en distriktsdomstol.

I den muntliga argumentationen som hölls i tisdags drev Trump-administrationen att det ligger i presidentens makt att begränsa immigration på det sätt som inreseförbudet gjorde och att det ligger utanför rättsväsendets område att pröva eller hindra.

Den argumentationen sågades dock av domarna i appellationsdomstolen som skriver i domslutet att det påståendet ”strider mot den fundamentala strukturen av vår konstitutionella demokrati”.

