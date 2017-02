Trump eller Putin – vem vinner lyxfajten?

Putin: Flygplanstoalett för 75 000 dollar

Foto: Alexei Nikolsky/AP

En intressant inredningsdetalj i ett av Putins flygplan är en toalett – för 75 000 dollar. Livsstilssajten My First Class Life skriver att det är oklart varför toaletten har kostat så mycket, men spekulerar kring att toaletten spelar musik, masserar ryggen och putsar skorna. My First Class Life skriver vidare att det ”kanske ger oss den största insikten till Putins skandalösa utgiftsvanor och varför han har blivit kritiserad under de senaste åren.

Hur har världen fått kännedom om Putins extrema utgifter och extravaganta leverne? En av de främsta uppgiftslämnarna under åren har Boris Nemtsov varit. Han var biträdande premiärminister under Boris Jeltsin, och sedan en tongivande kritiker av president Putins politik. I februari 2015 sköts Nemtsov till döds på öppen gata i centrala Moskva, 55 år gammal.