I slutet av april förklarade president Trump att coronaviruset släppts ut i världen från ett kinesiskt laboratorium i syfte att försvåra hans eget återval. Detta är möjligen – i hård konkurrens – hans genom tiderna allra mest narcissistiska påstående, men det kan förstås som en projektion av det faktum att pandemin har kommit att överskugga hela presidentvalskampanjen. Det har visserligen varit tal om att Trump skulle vilja utnyttja pandemin till att få valet uppskjutet, men tills vidare är väl ändå det troliga att det blir av, och om det blir av är det mycket möjligt att Trump vinner. Och om han vinner är det mycket möjligt att han vinner med direkt eller indirekt stöd av big tech, alltså Silicon Valleys teknologigiganter, Facebook, Google, Apple, Amazon. De här sammanhangen får en intressant belysning i Franklin Foers ”World without mind: The existential threat of big tech” (Penguin Press) som visserligen kom ut redan 2017 men bara blivit mer och mer aktuell.

Silicon Valleys härskare må ytligt sett se ut som goda demokrater för de är genomgående värdeliberala, det vill säga de stöder gröna värden och vegetarianism, de är för fri abort och för de sexuella minoriteternas rättigheter.