Trump attackerar Londons borgmästare – igen

Kort efter dådet skrev Trump på Twitter: ”Minst sju döda och 48 skadade i terrorattack och Londons borgmästare säger att det ’inte finns anledning till oro!’”. Kommentaren var en reaktion på att Khan uppmanat Londonborna att inte känna oro på grund av den stora polisiära närvaron.

Khan ”har vikigare saker för sig än att besvara Donald Trumps dåligt underbyggda tweetar, vilka medvetet rycker hans yttranden ur sitt sammanhang”, replikerade borgmästarens talesperson.

I en ny tweet på måndagen hävdar nu den amerikanske presidenten att Khan försöker bortförklara formuleringen. Han tillägger att ”etablerade medier jobbar hårt för att sprida den (förklaringen)”.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it!