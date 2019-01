Den andra omgången av "True detective" var inte den totala katastrof den ibland framställs som, även om den inte kunde mäta sig med Nic Pizzolattos (manus) och Cary Joji Fukunagas (regi) otroliga genombrottssäsong från 2014: en grym, cynisk kriminalhistoria förlagd i den amerikanska södern. Efter Pizzolattos och Fukunagas ansträngda arbetsrelation lämnade Fukunaga serien. Nu gör Pizzolatto ett tredje försök, den här gången tillsammans med "Green room"-regissören Jeremy Saulnier och den Emmybelönade tv-veteranen Daniel Sackheim ("Arkiv X", "På spaning i New York ", "The walking dead", "Game of thrones").

Om den andra säsongen var en ibland ofärdig, förvirrad, djupt splittrad tv-upplevelse med märkliga tempoväxlingar och tilltrasslad story (och en helt felcastad Vince Vaughn) är den nya omgången behärskad, återhållsam – vissa kommer nog uppleva den som händelsefattig, gränsande till långdragen. Men framför allt tycks den vara gjord med mer självförtroende och en större klarhet i vad det är man vill berätta.