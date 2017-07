"True blood"-stjärnan har avlidit

Skådespelaren Nelsan Ellis har avlidit. Det uppger hans manager Emily Gerson Saines till The Hollywood Reporter. Han avled i sviterna av hjärtsvikt.

"Han var en stor talang. Hans ord och närvaro kommer för alltid vara saknad", säger Saines till tidningen.

Nelsan Ellis är mest känd för sin roll som Lafayette Reynolds i HBO:s vampyrdrama "True blood".

"Nelsan var länge en medlem i HBO-familjen. Hans banbrytande skildring av Lafayette kommer alltid bli ihågkommen som en del i "True bloods" arv. Han kommer vara mycket saknad av sina fans och oss på HBO", säger tv-bolaget i ett uttalande.

Även seriens skapare, Alan Ball, har uttryckt sin saknad.

Ellis har även synts i "Get on up", "The Butler" och "Elementary".

Han blev 39 år.