Kanadas premiärminister Trudeau visade prov på att vara en taktiker när han mötte Trump i Washington på måndagen. Trots lite gemensamt lyckades premiärministern hitta en fråga där han och Trump kunde enas. Men den verkliga utmaningen har knappt börjat.

Kanadas premiärminister Justin Trudeau sägs ha förberett sig i månader på mötet med USA:s president Donald Trump. Att döma av Trumps impulsiva stil gick han förmodligen mer på känsla. Men förutom skillnaden i personlighetsdrag speglar det också en maktbalans där Trudeau har mycket att förlora. För premiärministern väntar en svår balansgång mellan att stå upp för sin egen politik och samtidigt skapa en fungerande relation med Trump.

Handeln länderna emellan omsätter dagligen runt 2 miljarder amerikanska dollar, men Kanada exporterar mer till USA än tvärtom. Det står i strid med Trumps politik för ”America first” där han vill se allt fler varor produceras i USA. För frihandelsförespråkaren Trudeau är Trumps ambitioner att omförhandla ländernas handelsavtal Nafta dåliga nyheter som kan få negativa konsekvenser för den kanadensiska ekonomin. Över 75 procent av Kanadas export går i dag till USA.

– Vi ska göra ändringar som gynnar båda länderna, sa Trump under den efterföljande presskonferensen. Men ”vi” tycktes syfta till USA och Trudeau lämnade Nafta okommenterat.

Likaså gjorde han med frågan om hur han ser på Trumps försök att stänga gränserna för människor från länder med muslimsk majoritetsbefolkning.

Utöver handel är migrationspolitiken ett område där ledarna har vitt skild syn. Kanadas premiärminister förespråkar ett betydligt öppnare samhälle än det Trump vill se i USA. Trumps kontroversiella inreseförbud fick Trudeau att twittra att människor är välkomna i Kanada, men han kritiserade inte förbudet rakt ut.

Vid presskonferensen navigerade Trudeau runt frågan genom att säga att USA och Kanada har en lång relation där man hövligt accepterar varandras olika perspektiv. Men han sa även att Kanada har visat att det är möjligt att ta emot flyktingar utan att tumma på säkerheten – en försiktig kritik mot Trump och en blinkning till hemma-opinionen.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada