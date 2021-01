Kanadas premiärminister Justin Trudeau uppmanar sina landsmän att hålla sig hemma – med hjälp av den amerikanske senatorn Bernie Sanders.

En bild av Sanders, när han påpälsad sitter i publiken under president Joe Bidens installation, har under veckan fått stor spridning i sociala medier. I så kallade memes har Sanders klippts in i alla tänkbara situationer.