Trovärdigheten på spel för IS "nyhetsbyrå"

Första gången Amaq lät höra om sig var, enligt den USA-baserade organisationen Site som övervakar extremistgruppers nätaktivitet, under belägringen av den syriska staden Kobane 2014. Då användes propagandakanalen i första hand för att förmedla uppdateringar från krigsfronterna till IS-anhängare.

I samband med dödskjutningarna i San Bernardino i Kalifornien 2015 uppmärksammades kanalen i större skala. Amaq var då först att gå ut med påståendet om att IS tagit på sig dådet, innan polisen släppt uppgifter om att paret svurit trohet till terrorgruppen.

Nyhetsbyrån ger ut både korta telegram under vinjetten "breaking news", artiklar och videor om dåd och militära framgångar för IS.

Propagandaorganet tros ha rapportörer i västländer som tar fram information om dåd när det handlar om gärningsmän som saknar direkta kopplingar till IS.

Uppgifter kring ett svenskt rättsfall tycks bekräfta den bilden. Den man som misstänktes för ett brandattentat mot en shiamuslimsk lokal i Malmö i fjol var kort efter dådet i kontakt med en man i Tyskland. De ska ha diskuterat hur IS skulle ta på sig ansvaret för attentatet.

Mannen i Tyskland greps nyligen av polis där, misstänkt för att ha varit kontaktperson för Amaq.

Källa: Site