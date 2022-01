”Tröttsamt – frågan är vad som händer sen”

Lagom till jul meddelades att rekommendationer om bland annat hemmajobb och restriktioner kring hur mångas som får samlas och under vilka former gör comeback. På tisdagen konstaterade Folkhälsomyndigheten att smittspridningen satt ett nytt rekord med ett medelvärde på 9 000 smittade per dag. Samtidigt fortsätter vaccineringen.

Vid en mottagning med drop in-vaccinering i Cityterminalen i centrala Stockholm väntar Jürgen Goldmann, barnen Tintin och Leni Grela och hunden Mimmi på barnens mamma Jenny Grela som pustar ut i 15 minuter efter att ha fått sin tredje vaccinspruta.