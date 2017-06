Trots regn – stor brist på grundvatten

I de stora magasinen, det vill säga under rullstensåsar och liknande:

Nivåer mycket under det normala från Kalmar/Halmstad i söder till strax norr om Östersund/Sundsvall.

Nivåer under det normala: I Skåne och södra Småland, Östersund/Härnösand och norrut till Skellefteå/Sorsele.

Nära normala: Mellan Skellefteå/ Sorsele och Piteå/Arjeplog.

Mycket över normala: Norr om Piteå/Arjeplog.

I mindre magasin, det vill säga i morän:

Nivåer mycket under det normala: Kronobergs län, Sörmland (utom kusten) Örebro län, östra Dalarna, Uppland, Gävleborg norrut till Sundsvall.

Nivåer under det normala: Östersjökusten, Östergötland, västra Värmland, södra fjällen och norrut till strax norr om Östersund och Örnsköldsvik.

Nivåer nära normala: Gotland, Öland, Blekinge, Skåne, inre Västra Götaland. Från Örnsköldsvik/strax norr om Östersund och norrut till Sarek.

Mycket över normala: Västkusten, norr om Sarek.

Källa: Sveriges geologiska undersökning