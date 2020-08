Trots oron – Djokovic spelar US Open

Världstvåan Rafael Nadal valde att tacka nej till att delta i US Open på grund av oro för coronaviruset. Världsettan Novak Djokovic, trefaldig mästare i New York, har in i det sista tvekat om han ska åka över Atlanten av samma anledning.

Men nu bekräftar den serbiske tennisstjärnan att så blir fallet.

"Jag är glad över att kunna meddela att jag vill delta i US Open i år. Det var inget lätt beslut att ta med alla hinder och utmaningar på flera håll, men tanken på att få tävla igen gör mig verkligen exalterad. Vi ses snart New York", skriver han på Instagram.

Djokovic har redan bekräftats smittad av coronaviruset, efter en uppmärksammad uppvisningsturnering på Balkan tidigare i somras.

Sedan tidigare har flera stora namn på damsidan valt att nobba den första grand slam-turneringen sedan coronapandemin. Förutom världsettan Ashleigh Barty har även Elina Svitolina och Kiki Bertens tackat nej.

US Open spelas mellan 31 augusti och 13 september.