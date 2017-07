Trots nya terrorlöftet: Polisen skär ned på utbildning

Först på plats vid terrordådet på Drottninggatan var vanliga ingripandepoliser. Så har det även sett ut i andra länder vid terrorattacker. Foto: Tomas Oneborg

Vid terrordådet på Drottninggatan den 7 april i år var det ingripandepoliser, som åker på 112-larm, som var först på plats och sökte igenom lastbilen och letade efter terroristen i tunnelbanan.

För många poliser är utbildningen i polisiär konflikthantering den enda chansen att öva på skytte och taktiska manövrar som kan behövas vid exempelvis ett terrordåd. Utbildningen ska ske två gånger per år, normalt sett tre dagar per omgång.

Men SvD kan berätta att höstens utbildning på flera platser antingen ställts in eller minskat i omfattning. Stockholmsregionen är särskilt drabbad.

I polisområde Stockholm Syd får bara instruktörer gå utbildningen i höst, bekräftar Stockholmspolisens presschef Varg Gyllander för SvD.

Man undrar om de ens pratar med varandra.

I polisområde City i Stockholm, som var först på plats efter terrordådet på Drottninggatan, har konfliktutbildningen ställts in i höst och ersatts av ett reducerat antal utbildningstimmar.

Det är tvärtemot vad rikspolischef Dan Eliasson och Mats Löfving, chef för Nationella operativa avdelningen, skrev i en debattartikel på måndagen. Där presenterades en satsning på 400 miljoner kronor fram till 2020 på terrorbekämpning. Och utbildning lyfts fram som en viktig del av att kunna hantera framtida terrorhot.

”Insatserna för att utbilda i taktik och utrustning vid terrorhändelser intensifieras. Polisens ambition är att bygga upp en modern nationell utbildningsplats”, skriver polischeferna på DN Debatt.

Christer Palmkvist, tillförordnad förbundsordförande för Polisförbundet, är kritisk.

– Det är minst sagt uppseendeväckande i ljuset av det rikspolischefen skriver på DN Debatt. Regionpolischef Ulf Johansson sitter i hans ledningsgrupp, man undrar om de ens pratar med varandra, säger Christer Palmkvist.

spolisens chef Dan Eliasson, Mats Löfving, chef för polisens Nationella operativa avdelning, under polisens pressträff dagen efter terrordådet i Stockholm. Foto: Maja Suslin/TT

Han säger att det är glädjande att rikspolischefen nu verkar se behovet av utbildning. Men samtidigt är han frågande till varför man då i Stockholm skär ned på utbildningen.

– Vi har en allt mer växande utbildningsskud inom svensk polis. Även de nya som kommer in behöver få den här typen av utbildning. Vi ser att kostnaden har använts som budgetregulator, säger han och lägger till:

Det är ett område som är kraftigt eftersatt och utbildningsberget bara växer. Man har inte haft tillräckliga resurser för att genomföra utbildningar.

– Det är ett område som är kraftigt eftersatt och utbildningsberget bara växer. Man har inte haft tillräckliga resurser för att genomföra utbildningar. Det handlar inte bara om ekonomiska resurser, man behöver också duktiga instruktörer.

Utbildningen ”polisiär konflikthantering”, POLKON, är i dag ett av få tillfällen då ingripandepoliser får en chans att öva på att hantera allvarliga situationer, som till exempel ett terrordåd. Men på flera områden i Stockholm är den alltså inställd och ersatt av färre antal tillfällen då poliser i yttre tjänst får öva på skytte och andra taktiska moment.

Dan Eliassons och Mats Löfvings satsning på terrorbekämpning på 400 miljoner kronor presenteras som ny. Men satsningen fanns med redan i budgetunderlaget till regeringen från februari i år.

De 400 miljoner kronorna fördelas på följade sätt: 200 miljoner kronor 2018, 100 miljoner kronor 2019 och 100 miljoner kronor 2020.

SvD:s granskning av Polisen har visat att antalet poliser som arbetar inom ingripandeverksamheten, som åker på 112-larm, minskar. Bara i Stockholm har en tiondel av IG-styrkan lämnat sina jobb på gatan bara fram till maj i år.

Men trots att högt uppsatta polischefer larmar om en bemanningskris ser inrikesminister Anders Ygeman inte samma bild av verksamheten. Han anser inte att det finns en akut polisbrist.

– Att säga att polisbristen är akut, det är att ta till överord, sa inrikesministern till SvD i juni.

SvD har sökt både Dan Eliasson och Mats Löfving för en kommentar, men har inte kunnat nå dem.