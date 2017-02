Trots ny lag – många pass anmäls försvunna

Enligt nya passregler kan svenska medborgare beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.

De senaste åren har omkring 1,5 miljoner svenska pass utfärdats per år.

2016 anmäldes 63 628 pass svenska pass försvunna. Bara rekordåret 2015 var siffran högre.

De senaste fem åren har totalt över 308 000 svenska pass försvunnit.

Mellan 2009–2013 beviljades 6 300 personer fler än tre pass under en femårsperiod. Nio personer beviljades tio pass eller fler under perioden. En person beviljades 18 pass.

Källa: Polisen, Missbruk av svenska pass, Ds 2015:12