Trots larmen – färre yngre inlagda på iva

SVT har granskat statistik från Svenska intensivvårdsregistret. Enligt SVT toppar den andra veckan i april förra året fortfarande statistiken över antalet patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning för covid-19.

Totalt 1 181 personer lades då in på IVA, varav 9 procent var i åldrarna 20 till 39 år. Under den så kallade andra vågen i december hade andelen i samma åldersgrupp mer än halverats – till fyra procent. Sedan dess har andelen dock ökat igen och ligger i dag på 7 procent. Men det är alltså fortfarande en lägre siffra än under den andra veckan i april då andelen var nio procent, skriver SVT.