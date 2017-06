Trots högre ränta – rekordmånga köper borätt

Köp- och säljtakten på bostadsrätter har nått nya höjder. Försäljningen av bostadsrätter i landet nådde högsta nivån under den senaste tremånadersperioden nu i vår. Foto: Tomas Oneborg

En visning på Råsundavägen i Solna har lockat många intressenter. Här märks inte något av varken amorteringskrav eller oro för stigande ränta. Utropspriset på 1,5:an ligger på 2 300 000 kronor.

– En balkong kan få upp lägenhetens värde med några hundratusen, säger mäklaren Charlotta Boding, som höll i visningen norr om Stockholm under torsdagen.

Ett stenkast därifrån säljs bostadsrätter i en nyproduktion där Råsundastadion låg tidigare. Där kostar en nyprocuderad etta 3 435 000 kronor.

Köp- och säljtakten på bostadsrätter har nått nya höjder. Försäljningen av bostadsrätter i landet nådde högsta nivån under den senaste tremånadersperioden nu i vår.

Mellan mars och maj såldes och köptes 29 548 bostadsrätter i Sverige i år. Under våren 2012 var den siffran strax över 16 000. Antalet affärer har ökat fyra månader i sträck, det visar bostadsdata från Svensk Mäklarstatistik som sammanställts av nyhetsbyrån Siren och journalistikbyrån Journalism. Precis som tidigare år är vårmånaderna de mest intensiva.

– Jag tror att nyproduktionerna av bostadsrätter börjar synas i statistiken. Fler kan flytta in i nyproduktioner som hållit på att byggas under flera år, och innan man flyttar in så säljer man i regel sin bostadsrätt, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån till SvD.

Att nyproduktionerna av bostadsrätter börjar få effekt på marknaden bekräftas också av Per-Arne Sandegren, analyschef vid Svensk Mäklarstatistik.

Nyproduktionerna bidrar med både volym och mängd.

– Nyproduktionerna bidrar med både volym och mängd. Så utbudet har ökat men efterfrågan och inflyttningen i exempelvis Stockholm ligger fortfarande på väldigt hög nivå, säger Per-Arne Sandegren.

Prisutvecklingen i Stockholm har mattats av något. Att fler lägenheter säljs än tidigare behöver inte innebära högre priser, det finns andra faktorer som styr marknaden, som skuldkvotstak och amorteringskrav.

För första gången på länge börjar marknaden bli mer gynnsam för köparen, men i övriga landet är trycket på bostadsrätter fortfarande högt, enligt Engström och Sandegren.

– Huvudskälet till det lugnare tempot är nog amorteringskravet. Det gör att månadskostnaden blir dyrare och utgiften kan bli tuff, säger Engström.

De senaste siffrorna visar på stillastående eller något stigande priser på bostadsrätter i Stockholmsområdet både den senaste månaden och på tre månader.

Om man äger en bostadsrätt och funderat länge på att sälja, är det läge nu?

– Det är svårt att säga. Man ska ju bo någonstans också, och alla måste utgå från sin egen situation, säger Engström.

Andelen svenskar som tror på stigande bostadspriser det kommande året har gått ner jämfört med förra månaden. Det visar SEB:s boprisindikator, rapporterade Ekot i veckan.