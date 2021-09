Fler ombildningar trots BRF-skandaler

Förra veckan gick Malmös allmännyttiga bostadsbolag in med 80 miljoner kronor plus stora åtaganden om upprustningar för att bärga en havererad bostadsrättsförening i Rosengård. I Sollentuna pågår samtidigt en tvist där en tidigare styrelsemedlem anklagas för plundring under ombildningen. Och i Göteborg varnar Fastighetsägarna för kriminell infiltration.

Men utvecklingen får inte de styrande i Stockholm att ändra uppfattning om ombildningar. Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) säger att ombildningarna i ytterstaden ska fortsätta, men att regeringen måste förstärka Ekobrottsmyndigheten och skärpa insatserna.