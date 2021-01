Moderaternas Tomas Tobé dammar av och återanvänder Sverigedemokraternas äldsta argument om att minska invandringen genom hjälp i närområdet (SvD Debatt 24/1). Tobé skulle kanske samtidigt kunna passa på att berätta vad den typen av hjälp hittills faktiskt har haft för resultat. I praktiken ser vi hur horder av människor just nu, i närområdet, trängs in i stora flyktingläger och förvaras under omänskliga förhållanden i åratal och på obestämd tid.

Asylrätten är universell, oavsett vad Tobé och Moderaterna tycker om det. Realiteten, som Tobé inte vill ta hänsyn till, är att krig och elände som gör att folk söker sig till andra länder i hopp om en bättre framtid alltid har funnits, och alltid kommer att finnas. Det finns dock ingen i världen som gör svepande påstående om att migration skulle vara en ”permanent lösning på världens orättvisor”, som Tobé bygger sin argumentation kring. Migration är ett individuellt beslut som en människa fattar om det är det bästa, eller i många fall det minst dåliga, beslutet givet situationen de befinner sig i. Tobé glömmer att möjligheten att röra sig mellan olika platser är en fundamental del av mänskligt beteende. Bygger vi gränser på en plats, hittar människor i regel andra sätt att ta sig till sina slutmål – om än med större risker och med fara för sitt liv. Det har vi sett flera exempel på, med tusentals döda som resultat.