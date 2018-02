En av Svenska Dagbladets många trogna skribenter, Gunnel Vallquist (1918–2016), var årsbarn med Under strecket och skrev här för första gången för 67 år sedan, den 6 februari 1951, när de båda var lite över 30. Ingen kunde ana att denna ganska okända "fil. mag." skulle komma att bidra regelbundet med runt 230 streckare under mer än ett halvt sekel. Hon kom också att bli en mycket flitig kritiker i Svenska Dagbladet med den franska litteraturen som expertområde. De flesta av streckarna faller in under antingen detta område eller hennes andra specialämne: kyrkliga frågor, i synnerhet rapporter om den katolska kyrkans utveckling.