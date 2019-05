Trollfabriken där alla talar svenska

I fashionabelt överdimensionerad kavaj, skotskrutiga byxor och Doctor Martens ser Tess Merkel ut som den popstjärna hon är, eller i alla fall var. Under många år sjöng hon i numera nedlagda discopopgruppen Alcazar. I dag står hon i en av Eurotrolls åtta inspelningsstudios på Narvavägen för att sjunga och tala in repliker till SF Studios kommande storfilm, den datoranimerade musikalkomedin ”Ugly dolls”.

Tess Merkel spelar Tuesday, en av de coola tjejerna i Perfectville. Originaltextraden går: ”… and we pretty dolls embrace our messy bits”. Den översättning Tess ska sjunga in lyder: ”… som oss sötisar med brister av alla slag”.