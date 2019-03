Det första verket i Riitta Päiväläinens tredje och mest fantasieggande utställning hittills på galleriet kan försätta betraktaren direkt in i en sagovärld. Strax till vänster om entrédörren hänger ”Sand dunes”. Bilden föreställer mycket riktigt en sanddyn bevuxen med buskage och några träd i ett, som alltid hos konstnären, människotomt landskap. Nakna grenar sträcker sig mot den mörknande skyn. De ramar in överdelen av en upplyst tältliknande struktur. Jag associerar till en lågbudgetversion av Jean-Louis Desprez koppartält i Hagaparken, som ju är lekfull arkitektur från 1700-talet avsedd att likna romerska härtält. Bilden utstrålar en aningen hotfull stämning som hämtad ur fantasylitteraturen. Vilka väsen ruvar bakom kullen, en patrull orcher ur ”Sagan om ringen” eller onlinespelet ”World of warcraft” kanske?

Men nej, det rör sig naturligtvis om en av Päiväläinens många textila installationer. Via frysta plagg utplacerade i vinterlandskap, loppmarknadskläder lindade kring stammar och tygband hon spänt mellan vass och över vattendrag har hon gradvis förfinat och fördjupat sin konst till något som poetiskt och subtilt talar till vår fantasi, kanske till och med vårt undermedvetna.