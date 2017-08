Trög start för efterlängtad film

Idris Elba och Matthew McConaughey spelar huvudrollerna i filmen "The Dark Tower". Foto: Ilze Kitshoff/AP

"The Dark Tower" har ännu inte haft svensk biopremiär, men i USA har filmen redan gått om "Dunkirk" i nordamerikansk biljettförsäljning. Filmen har lyckats skrapa ihop motsvarande 159 miljoner kronor under sin öppningshelg.

Det är ändå sämre än förväntat för den efterlängtade filmatiseringen av Stephen Kings romanserie. Filmen, med huvudrollerna Idris Elba och Matthew McConaughey, kostade över 500 miljoner kronor att göra och produktionen som pågått i ett decennium har följts av flera förseningar.

Christopher Nolans andra världskriget epos "Dunkirk" har alltså seglat ner från sin första plats som den knep efter att ha tjänat in motsvarande 143 miljoner kronor under sina tre första dagar. Nationellt har filmen dock tjänat in en miljard kronor i biointäkter och har beskrivits av kritiker som ett mästerverk.